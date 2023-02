Ferrara: "Facciano gli scongiuri, ma sono sicuro: il Napoli vince il campionato!"

Nel pre-partita di Napoli-Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'ex difensore di Napoli e Juventus Ciro Ferrara.

Nel pre-partita di Napoli-Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'ex difensore di Napoli e Juventus Ciro Ferrara: "Per stasera per il Napoli non è una finale ma un ulteriore passo avanti. Le finali danno dalle emozioni incredibili, sono sicuro che questi ragazzi in maglia azzurra a fine campionato vivranno le stesse emozioni di coloro che vinceranno il Superbowl questa notte. Sì, sono sicuro che il Napoli vince il campionato! Facciano tutti gli scongiuri, ma è un mio pensiero che già avevo espresso dopo 7-8 giornate di campionato”.