Ferri: "Buongiorno ha scelto Conte nonostante altre richieste. Così vivrà Toro-Napoli"

Giacomo Ferri, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno? Nel momento in cui metterà piede all’Olimpico proverà un’emozione particolare. La provai anche io quando tornai a Torino dopo tanti anni di Lecce, fu un’emozione grandissima e lo sarà anche per Buongiorno.

Pensavo che il calciatore si adattasse subito, già quando dal Toro andò in nazionale non ebbe alcuna reazione negativa. Buongiorno, oltre ad essere un grande calciatore, è una persona intelligentissima e questo lo aiuta. Mi aspettavo potesse far bene a Napoli, lui scelse Napoli nonostante le altre richieste, ha dimostrato carattere e personalità”.