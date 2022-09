Feyenoord, Slot su Sarri: "Quando era al Napoli è stato fonte d'ispirazione per me"

Arne Slot, allenatore del Feyenoord, ha speso belle parole per mister Sarri e il suo modo di vedere il calcio nella conferenza stampa

Arne Slot, allenatore del Feyenoord, ha speso belle parole per mister Sarri e il suo modo di vedere il calcio nella conferenza stampa tenuta dopo la sfida di Europa League contro la Lazio: "Non posso dire che Sarri è il mio modello, ma anche quando era al Napoli è stato sicuramente una fonte d'ispirazione per me e per tanti altri allenatori. Le sue squadre giocano bene a calcio, lo abbiamo visto anche stasera".