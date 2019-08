Figc, Gravina contro il rigore di Mertens: "Ha messo sotto accusa un'intera categoria! Sul razzismo..."

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è tornato a parlare di VAR e di arbitri in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport: “Il VAR è indispensabile per dare certezza al torneo. In una giornata bellissima come la prima di campionato, un solo errore, il rigore su Mertens, ha finito per mettere sotto accusa una categoria. Mi dispiace per gli arbitri”.

Sulla violenza negli stadio e sulla prevenzione

“È difficile ed anche sbagliato sparare nel mucchio. Le società devono attivarsi per isolare i violenti. Possono farlo, impiegando le tecnologie di riconoscimento facciale che consentono di identificare chi viola le regole di sportività e di civiltà. Così ha fatto la Juve con il tifoso che ha mimato l’aereo, durante il derby con il Torino, evocando per i tifosi rivali la tragedia di Superga. Cinque anni di daspo e il caso è chiuso”.