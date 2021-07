FIGC, Gravina: "Euro2028 in Italia un’opportunità per il Paese. Da troppi anni manca un grande evento”

Dopo i festeggiamenti per la vittoria dell'Europeo, il presidente Gravina è già al lavoro per realizzare il sogno di portare Euro 2028 in Italia: "È un'opportunità per il Paese e dobbiamo saperla cogliere. All'Italia manca un grande evento da tanto tempo ed è ora di accelerare con gli stadi".

Infatti gli impianti saranno i primi a essere ristrutturati o addirittura costruiti da zero e l'Europeo potrebbe fungere da incentivo in tal senso. "L'ottima organizzazione delle 4 gare a Roma ha dimostrato che se lavoriamo come squadra, anche a livello istituzionale, possiamo ambire a risultati prestigiosi", ha concluso Gravina.