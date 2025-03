Filardi fa il nome: "Può essere lui l'uomo decisivo di Napoli-Milan"

vedi letture

Massimo Filardi, ex azzurro, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Mi ricordo diversi Napoli-Milan del passato, anche quello triste del 1988. Ma quello che ricordo di più è quello in cui Maradona segnò un gol pazzesco, controllo e dribbling di destro al volo prima di segnare. Sembra una rete quasi normale e invece è da marziani. Domenica non è una gara da ultima spiaggia semplicemente perchè per il Napoli tutte le ultime nove sono importanti per provare a vincere il titolo. Gli azzurri per battere il Milan devono giocare in modo equilibrato, utilizzando tutti i giocatori che possono garantire maggiore equilibrio possibile. Penso ad Anguissa, ad Olivera, ovviamente se stanno bene.

Il Milan ha ottimi giocatori in fase offensiva, Reijnders su tutti, che vanno controllati. Non bisogna lasciare campo all’olandese, pericoloso negli spazi. Poi, anche attraverso i cambi, si può vincere la partita con raziocinio. Stavolta Conte i cambi li ha, perché c’è Neres, ci sono anche Gilmour e Spinazzola, Billing… Per domenica punto su Anguissa: se sta bene è uno che sposta gli equilibri, se non è in condizione io non lo farei neanche subentrare, perché per caratteristiche è un elemento che non entra subito in partita. Poi, certo, è importante anche la prova di Lukaku, ma il belga è sempre importante per il Napoli”.