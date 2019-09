Filippo Galli ottimista: "Difesa? Con il tempo gli equilibri si sistemeranno..."

Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha vissuto tante cose con Carlo Ancelotti nei loro anni rossoneri. Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato lo stesso Galli: "Oggi si cura molto la fase propositiva. Il Napoli vuole produrre calcio di un certo tipo e, giocoforza, qualche meccanismo difensivo viene meno. Inoltre è cambiata un po' la difesa, con Manolas e Di Lorenzo. Se fosse arrivato il 3-3 con la Juventus saremmo qui a parlare in maniera diversa, nonostante si fossero subiti sei gol e non sette. Col tempo tutto si sistemerà e si troveranno gli equilibri in campo".