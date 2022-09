Fiore: "Kvaratskhelia ha avuto impatto devastante, non era scontato"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Fiore, ex calciatore della Lazio

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Fiore, ex calciatore della Lazio: "L'impatto di Kvaratskhelia è tra le note positive della Serie A. È un talento, ha avuto un impatto devastante, non era scontato.

Lazio? Si intravede l'impronta sarriana, soprattutto per il modo di stare in campo dei calciatori. C'è rammarico per la partita di Genova, si tratta di due punti persi. I biancocelesti potevano essere più concreti, ma è in questo difetto che si può scorgere il marchio del tecnico italiano. Ci si aspetta una Lazio protagonista quest'anno".