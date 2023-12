Fiore: “Massa non ha fischiato fallo su Lobotka per un motivo. Acerbi-Osimhen? Non è rigore”

Stefano Fiore, ex centrocampista della Lazio e della Nazionale, è intervenuto nel programma ‘Gol di Tacco’ su TvPlay

Stefano Fiore, ex centrocampista della Lazio e della Nazionale, è intervenuto nel programma ‘Gol di Tacco’ su TvPlay: “Secondo me l’arbitro non vede la cintura di Lautaro a Lobotka, ma solo l’argentino che toglie il pallone al centrocampista del Napoli. Quindi Massa segue l’azione e non si accorge dell’episodio, questo è il motivo per cui non fischia il fallo. Però il VAR in questo caso avrebbe potuto intervenire una volta che all’arbitro l’episodio era sfuggito.

Per quanto riguarda l’intervento su Osimhen, il contatto c’è ma non mi sembra tale da essere punito con il calcio di rigore. Se Massa lo avesse dato sarebbe stato un rigorino. In questo caso il contatto non era così evidente. Il problema è che alcuni vengono concessi, altri no. Per questo la presenza al VAR di un ex calciatore potrebbe essere d’aiuto“.