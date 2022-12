Fiorentina, Cabral: “Gol al Napoli il più bello da quando sono qui, non lo dimenticherò mai”

L’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha rilasciato un'intervista al Tgr Rai Toscana

L’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha rilasciato un'intervista al Tgr Rai Toscana: “Sto bene, mi piace molto la città, il club e i tifosi. Da quando sono arrivato mi hanno accolto bene e sono molto felice qua. Mi piace molto il cibo italiano. Qua, rispetto alla Svizzera, tutto è molto più simile al Brasile".

Cosa le dicono i tifosi viola quando la incontrano per strada? "Mi motivano e mi dicono che credono in me. Che devo fare gol e che posso fare di più, anche più gol. So che posso riuscirci".