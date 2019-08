FIorentina, Commisso: "Sorpreso che l'arbitro non abbia visionato la Var, meritavamo di più"

"Contro il Napoli abbiamo giocato bene, i ragazzi avrebbero meritato un altro risultato, ma queste cose nel calcio succedono. Mi ha sorpreso come nei due casi in discussione l'arbitro non sia andato alla Var, penso che la tecnologia esista per i casi in cui l'arbitro non si sente sicuro. Queste situazioni hanno cambiato la partita. Vediamo cosa succede nella prossima". Rocco Commisso, dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli, risponde così al vicedirettore di RaiSport, Enrico Varriale, in un'intervista che andrà in onda in esclusiva alla Giostra del Gol e di cui la Rai ha diffuso un'anticipazione. "Voglio ringraziare il mio team - aggiunge il presidente della Fiorentina - tutti hanno dato il massimo. Il pubblico mi ha fatto emozionare e io devo restituire ai tifosi le belle sensazioni che mi hanno trasmesso. Stasera mi hanno dato un numero, siamo riusciti a superare il numero di abbonati a Firenze degli ultimi 20 anni; di questo sono molto contento e voglio ringraziare i fiorentini che sono tornati allo stadio".