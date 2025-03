Fiorentina, Pradé: "Il Napoli è fortissimo, peccato per il risultato. Giovedì fondamentale"

vedi letture

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ai canali ufficiali del club viola commenta la sconfitta della squadra di Palladino contro il Napoli: "Il Napoli è fortissimo, peccato per il risultato. La squadra ha dimostrato che c'è, recupereremo giocatori importanti per la fase clou. Giovedì abbiamo una gara fondamentale per cui chiediamo il sostegno di tutti, oggi ci dà la consapevolezza che siamo una grande squadra. Abbiamo tenuto il campo fino alla fine, potevamo pareggiarla, abbiamo ritrovato il possesso che per noi è fondamentale. Bisogna restare calmi e fiduciosi per la fase più calda, giovedì è fondamentale".

Giovedì ci sarà rabbia per l'andata.

"Porteremo rabbia sportiva, che deve esserci sempre. Avremo voglia di dimostrare che siamo forti, che meritiamo di più di quanto avuto finora. Nelle stagioni ci sono passaggi non esaltanti, ma ho visto il mister fiducioso e per me è importantissimo. Ha parlato alla squadra in una maniera che mi è piaciuta molto. Bisogna essere tutti uniti e percorrere la strada della vittoria".