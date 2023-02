Fiorentina, Sirigu si presenta: "Lascio Napoli con dispiacere, mi sono trovato bene"

Salvatore Sirigu si è trasferito dal Napoli alla Fiorentina questo gennaio e oggi si è presentato da nuovo portiere viola in conferenza stampa

TuttoNapoli.net

© foto di pietro.lazzerini

Salvatore Sirigu si è trasferito dal Napoli alla Fiorentina questo gennaio e oggi si è presentato da nuovo portiere viola in conferenza stampa: "È spuntata questa possibilità, ci abbiamo riflettuto ed è sembrata la miglior cosa per il momento. Lascio Napoli con dispiacere, mi sono trovato bene, ma significa anche quale valore abbia la Fiorentina".

Dall'obiettivo Scudetto a Napoli alla Coppa Italia con la Fiorentina?

"L'esperienza che ho è di credere in alcuni principi. Quello fondamentale è il lavoro quotidiano, penso di poter spiegare come sviluppare una carriera ed essere vincenti. Ho avuto la fortuna di far parte di squadre importanti, porto esperienza fuori e dentro al campo. Auguro al Napoli che le cose vadano per il verso giusto, così come noi possiamo toglierci soddisfazioni qui".

Che impressione ha di questa Fiorentina?

"Una squadra forte, in allenamento ho trovato tanto agonismo in tutti gli effettivi e questo non è semplice. Qualcosa da migliorare c'è sicuramente ma ho visto grande voglia e determinazione per allenarsi bene e preparare al meglio le partite. Tutti sono disponibili, l'allenatore è giovane e dà tanto alla squadra, è un gran lavoratore".

Poteva venire a Firenze già in passato?

"In passato ci sono stati pensieri, la società è importante e la città bellissima. A volte scegliere è più facile..."