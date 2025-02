Fiorentina, vice Palladino: “Comuzzo resta? Mancano ancora 24h, oggi è stato d'esempio"

vedi letture

Stefano Citterio, vice allenatore di Palladino alla Fiorentina ha parlato di Pietro Comuzzo, obiettivo di mercato del Napoli, ai microfoni di DAZN.

Comuzzo è fuori dal mercato? Resta con voi? “Del mercato se ne occupa la società insieme al mister. Mancano ancora 24 ore, sapranno loro le cose migliori. Sicuramente Pietro ha dato dimostrazione anche oggi di grossa professionalità, è entrato in campo nonostante tutte le voci che girano su di lui, è stato d’esempio per come ha affrontato la partita quando poi è stato chiamato in causa”.