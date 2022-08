Flachi: "Verranno fuori tanti calciatori che prima venivano oscurati dai senatori"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Flachi, ex calciatore

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Flachi, ex calciatore, tra le tante, di Sampdoria e Fiorentina: "Prima dei calciatori, mi ha impressionato il Napoli. Sono andati via tutti i senatori, e di solito ci vuole un po' di tempo. In questo c'è una grande mano di Spalletti che ha ridotto il tempo necessario ad amalgamare il gruppo. Anche l'Inter ha 6 punti, ma non mi è sembrato in palla come gli azzurri. Spalletti è stato bravo a tenere alta la tensione ed a dare la giusta mentalità. Anche l'anno scorso sono partiti così, quindi mi auguro che l'esperienza maturata non faccia ripetere gli stessi errori. Dalla Roma mi aspetto tanto, anche se con la Cremonese ha sofferto. Tra i calciatori mi ha impressionato Kvaratskhelia. Al Napoli mi aspetto che verranno fuori tanti calciatori che prima venivano oscurati dai senatori".