Flop Amorim, Jacobelli: "Non si capisce ancora cosa abbia in testa"

Flop Amorim, Jacobelli: "Non si capisce ancora cosa abbia in testa"TuttoNapoli.net
Oggi alle 10:50Le Interviste
di Fabio Tarantino

Xavier Jacobelli sul Corriere dello Sport parla di Amorim e del flop Milan che perde all'esordio europeo: "Non si capisce che cosa abbia in testa Amorim, come dimostrano i suoi continui cambi di formazione. Mistero diabolico: trattandosi soltanto della quinta partita in 24 giorni, che bisogno c'era di cambiare cinque undicesimi di formazione quattro giorni dopo il 2-2 con la Lazio? L'anagramma di Amorim è moriam. Non sia mai che il sogno europeo del Milan trapassi in un incubo", le sue parole. 