Flop col Como? Allegri: "A Napoli si vive di esaltazione e depressione, ma serve equilibrio!"

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Allegri: "Siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve regnare l'equilibrio, mancano tante partite, inizia la Champions".

Alla luce delle difficoltà col Como e dei problemi di McTominay, Inter-Napoli è ancora una sfida Scudetto? E' una delle domande poste a Massimiliano Allegri oggi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Napoli. Di seguito la risposta dell'allenatore azzurro: "Capisco, qui si vive un po' di esaltazione e depressione, io credo che siamo soltanto alla terza.

Siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve regnare l'equilibrio, mancano tante partite, inizia la Champions. Abbiamo perso neanche facendo una brutta prestazione, poi dipende dai punti di vista, uno come guarda le partite. C'è da migliorare l'aspetto fisico in questa fase, domani affrontiamo una bella partita, è lo scontro diretto tra la prima e la seconda dell'anno scorso, andiamo con fiducia e poi penseremo con l'Arsenal".