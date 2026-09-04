Allegri su Vergara: "Non dategli troppe responsabilità! Ha appena 12 gare col Napoli..."

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Antonio Vergara non ha giocato contro il Como, relegato da Massimiliano Allegri in panchina per 90'. Oggi il tecnico ne ha parlato in conferenza stampa.

Antonio Vergara è rimasto fuori per tutta la partita domenica scorsa in Napoli-Como. Ne è tornato a parlare Massimiliano Allegri, allenatore azzurro, nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Napoli: "Sta bene, era entrato bene contro il Genoa, ma credo che dare troppe responsabilità a Vergara, che è un buon giocatore, ma ha appena 12 partite credo nel Napoli, bisogna andarci piano.

Domenica ho fatto una scelta diversa, più di 5 cambi non si possono fare, è rimasto in panchina ma questo non significa che non possa giocare o entrare, valuterò domattina, ma la squadra migliora di condizione, abbiamo uno scontro diretto e va affrontato in fiducia".