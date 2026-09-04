Allegri su Vergara: "Non dategli troppe responsabilità! Ha appena 12 gare col Napoli..."
Antonio Vergara non ha giocato contro il Como, relegato da Massimiliano Allegri in panchina per 90'. Oggi il tecnico ne ha parlato in conferenza stampa.
Antonio Vergara è rimasto fuori per tutta la partita domenica scorsa in Napoli-Como. Ne è tornato a parlare Massimiliano Allegri, allenatore azzurro, nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Napoli: "Sta bene, era entrato bene contro il Genoa, ma credo che dare troppe responsabilità a Vergara, che è un buon giocatore, ma ha appena 12 partite credo nel Napoli, bisogna andarci piano.
Domenica ho fatto una scelta diversa, più di 5 cambi non si possono fare, è rimasto in panchina ma questo non significa che non possa giocare o entrare, valuterò domattina, ma la squadra migliora di condizione, abbiamo uno scontro diretto e va affrontato in fiducia".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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