Florentino Perez prima dello stop Superlega: "Non temo che qualche club si tiri fuori"

Florentino Perez, presidente del Real Madrid e principale fautore della Superlega, è stato intervistato da L'Equipe.

Teme che qualche club possa lasciare la Superlega? "No. La situazione è così grave che tutti sono d'accordo a portare avanti questo progetto e cercare una soluzione. Nessuno è stato messo sotto pressione".

Bayern e PSG? "Sono convinto che presto si uniranno a noi, ma ancora non abbiamo parlato con loro"

Potranno accedere alla Superlega anche club come Lens o Metz? "Sì, potranno accedervi. E il Lens, potrà anche vendere i propri giocatori ai migliori club, cosa che oggi con la crisi non si può fare. Quello che sta succedendo oggi nel mondo del calcio è come la crisi finanziara del 2008".

La UEFA minaccia di cacciare i club della Superlega dalla Champions e dai campionati nazionali "Minacce e insulti non sono la strada giusta. Non ci saranno sanzioni perché siamo tutelati dalla legge e dal buon senso. Siamo disponibili a parlare con tutti per salvare il calcio".