Floro Flores: "Questo Napoli dà fastidio a tutti! Zielinski? Nuovo ruolo gli si addice"

Antonio Floro Flores, ex attaccante del Napoli, ha parlato del reparto avanzato azzurro nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Mertens non ha fatto mai mancare un punto di riferimento offensivo e lo dicono i suoi numeri. Il Napoli non sta facendo fatica, dà fastidio a tutti perché è ben messo in campo. E' una squadra che può togliersi grandi soddisfazioni. Zielinski? Il nuovo ruolo gli si addice perché ha piedi straordinari e capacità di inserimento. Gattuso sa cosa deve fare, nessuno meglio di lui può scegliere".