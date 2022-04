Fontana: “Ho una passione per Meret, ma se non giochi con continuità paghi lo scotto”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alberto Fontana, ex portiere, tra le altre, di Inter, Napoli e Atalanta.



TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Su Meret: soffre la pressione quando scende in campo?

“Ho una passione per Meret, ciò non toglie che quando sei giovane e non giochi con continuità, paghi lo scotto. Donnarumma per me è il portiere più forte al mondo, ma non avendo giocato al 100% questa stagione lo si vede. La storia di Meret è anche particolare. Ha avuto tanti momenti in cui doveva iniziare a giocare con continuità, poi c’è stato sempre un problema. Il consiglio che posso dare ai giovani è quello di essere semplici e non dover per forza impressionare alle prime partite”.