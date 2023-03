Fontana: "Real, Bayern e City da evitare, meglio che si affrontino tra di loro"

"Prima o poi le devi affrontare ma magari se si affrontano tra loro è meglio, no?"

Gaetano Fontana, allenatore della Turris, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: "L'appetito vien mangiando, il Napoli è in salute nonostante i tanti punti di vantaggio sulle altre, continua a manifestare una ferocia incredibile, è la bellezza di una stagione fantastica, si continuano a macinare prestazioni e risultati. Il segreto è lavorare imperterriti con fame e determinazione, da qui ne conseguono questi risultati entusiasmanti. I sorteggi? La qualità è massima, ovviamente Real, Bayern e City andrebbero evitate, ultimamente sono andate sempre in fondo alla competizione Prima o poi le devi affrontare ma magari se si affrontano tra loro è meglio, no? L'attesa comunque è bellissima, è una parentesi favolosa di una stagione magica.