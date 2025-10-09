Fontana sorpreso: "Un azzurro poco pubblicizzato. Ma vale Iniesta o Xavi"
Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport: "Quanto vale Lobo lo dice la sua costante presenza in campo. Dopo il primo anno si erano quasi perse le sue tracce, ma dopo è quello che ha impressionato più di tutti per qualità e capacità tattica. Non è solo forte palla tra i piedi ma è anche uno che nella fase di non possesso ti dà una mano incredibile. Pur non avendo grande fisicità, ha frequenza di passo e una lettura perfetta del gioco e infatti recupera in ogni partita infiniti palloni. Per Conte è un giocatore chiave. Gli manca solo una cosa".
Cosa?
"Un'eco mediatica superiore. Oggi sarebbe titolare al City o al Barcellona, invece se ne parla sempre troppo poco. Mediaticamente non è molto pompato ma per me, per come gioca, vale Iniesta, Xavi o Modric".
L'ultimo lo ha appena incrociato.
"Sono giocatori fuori dal comune dalle giocate e dalle intuizioni straordinarie. L'ho vista Milan-Napoli e, sono sincero, non ho notato grosse differenze tra i due. Sono stati superlativi entrambi".
