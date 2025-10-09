Napoli Immersive Experience, Ceo BStadium: "Il motivo per cui abbiamo scelto Napoli"

La SSC Napoli compie un ulteriore passo verso l’innovazione e il coinvolgimento dei tifosi con il lancio della Napoli Immersive Experience, la prima esperienza immersiva mai realizzata da un club di calcio in Italia, che sarà ospitata all’interno del nuovo store ufficiale nel centro di Napoli, in Piazza San Domenico. Il progetto è realizzato in collaborazione con Bstadium, azienda internazionale specializzata nello sviluppo di esperienze interattive per il mondo dello sport, già partner di club come Real Madrid, Manchester City, Benfica e Atlético de Madrid.

Joaquin Martinez, Ceo di BStadium, ha parlato alla stampa questa mattina: "Siamo molto contenti di questa attività per alimentare la passione dei tifosi. Napoli è speciale, non è solo club, ma è la città, lo stadio Maradona, è tutto. Per questo in Italia abbiamo scelto il Napoli, che ha tanti valori per mostrare questa esperienza e alla fine la gente quando finisce l'esperienza ha una faccia che mi piace moltissimo. Quando la gente arriva non capisce, poi si rende conto. C'è anche un quiz per conosce la sua passione e la storia del club. Per noi è un'opportunità unica.

Altre esperienze? City, Benfica, Marsiglia, Real, Atletico etc. Napoli rappresenta l'Italia, ripeto, e siamo molto contenti di lavorare con loro. Napoli come città e club è unica, qui c'è una passione incredibile. Ed è l'unico club che ha questa esperienza fuori dallo stadio.

Com'è nato progetto? Il club ha una mentalità innovativa, con i dirigenti azzurri è molto facile parlare e lavorare. Questa è solo la prima delle molte iniziative che faremo insieme".

