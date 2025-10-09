Italia, Cristante: "Il ritorno mio e di Spinazzola? Giusto premiare per il merito"

Bryan Cristante, centrocampista della Roma e della Nazionale, direttamente dal ritiro di Coverciano è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi su vari argomenti, tra cui la situazione a centrocampo: "Siamo messi bene, ce ne sono tanti anche di giovani. E' un ruolo dove ce n'è in abbondanza e che è un po' cambiato. Il calcio europeo è più intenso e bisogna interpretare bene entrambe le fasi. Si corre e contrasta di più e questo a livello europeo si accentua maggiormente".

Cosa rappresenta per te questo ritorno in Nazionale? "Un orgoglio, è sempre un obiettivo essere qui. Bisogna sempre passare dal club per raggiungerla".

Coma mai la Roma non è accreditata nella corsa per lo Scudetto? "Per le ultime stagioni, è un po' di anni che non raggiungiamo la Champions e il Napoli lo scorso anno ha vinto il campionato. Ci sono squadre più abituate di noi a stare li in vetta, credo per questo".

Credi Gattuso richiamando giocatori come te e Spinazzola premi di più il merito guardando meno all'aspetto giovani da lanciare? "Credo sia fondamentale il merito, la Nazionale è la cima, l'obiettivo da raggiungere. Per giocare in Nazionale devi avere anche una certa esperienza, un certo numero di partite. Credo sia giusto premiare il merito, chi sta facendo bene. Poi magari deve esserci anche spazio per i giovani, per iniziare a farli crescere, ma credo che alle fondamenta debbano esserci giocatori che dimostrano e che hanno dimostrato di essere importanti nei rispettivi club"