Fontana: "Spesso il Napoli ha costruito a tre, ma può cambiare è l'atteggiamento mentale"

"Sostanzialmente non penso che con il 3-4-2-1 il duo di centrocampo cambi moltissimo. Ci si orienta ora sul modo di stare in campo, spesso il Napoli ha costruito a tre, questo dipende da come ti viene a prendere l'avversario. Cosa può cambiare, nel tempo, è l'atteggiamento mentale della squadra, la ricerca ossessiva della vittoria, Conte pretende che il gruppo sia feroce, aggressivo. Lobotka - ha detto l’ex azzurro Gaetano Fontana a Radio Marte - ed Anguissa si completano, entrambi sono due giocatori che si prestanp ad un gioco aggressivo, uno è certamente più fisico ma l'altro ha nelle corde la fase difensiva, ha grande intelligenza e sa leggere in anticipo le fasi di gioco.

Simeone in uscita? Molto dipende dalla volontà del ragazzo, che in qualsiasi squadra italiana direbbe la sua, quest'anno senza coppe potrebbe avere meno spazio. Certo, a tal proposito, non avere l'impegno europeo per Conte può essere un vantaggio perché si dispone della settimana tipo per lavorare bene.

Lukaku? Usato sicuro, conosce Conte e Antonio conosce il belga, si tratta di trovare un modo per accelerare un processo di crescita di una squadra lavorando con gente che è a conoscenza dei metodi di lavoro dell'allenatore. Se poi dovesse restare Osimhen, tanto meglio, e non andrei a fossilizzarmi sul problema dell'ingaggio".