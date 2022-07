Fortunato: “Napoli in lotta per i primi 4 posti, ma per fare qualcosa in più è molto indietro"

Nel corso del TMW News è intervenuto Daniele Fortunato ex calciatore di Torino e Atalanta tra le altre

Nel corso del TMW News è intervenuto Daniele Fortunato ex calciatore di Torino e Atalanta tra le altre: “Il Napoli? Ha lottato per un certo periodo per lo scudetto poi è mancato, giocare bene 28 partite è dura e quando non giochi bene quelle partite devono risolverle i campioni. Per i primi quattro posti può lottare ma se vuol fare qualcosa in più è molto indietro".