Foschi: "Vi racconto perché saltò il passaggio di Pastore dal Palermo al Napoli"

Rino Foschi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte non molla niente, nemmeno la Coppa Italia. La partenza del Napoli è stata particolare ed ha bisogno di far sempre meglio per arrivare ai livelli a cui ambisce. Mollare stasera non esiste, il Napoli ha bisogno di riproporsi forte anche in Coppa Italia e ci sono le condizioni affinchè giochi una grande partita. Napoli e Palermo son due squadre diverse ed il Napoli ha una forza maggiore. Il Palermo è una buona squadra ed ha i suoi motivi per far bene, ma credo sarà dura per i rosanero. Sirigu? Lo portai io tanti anni fa a Palermo e lo presi a parametro zero. Giocatore che dà certe garanzie e darà una grande mano al Palermo.

Pastore al Napoli? Zamparini e De Laurentiis avevano un rapporto personale tra loro ed io ero anche geloso. De Laurentiis è particolare, ma Zamparini era particolarissimo. Noi direttori sportivi eravamo sempre un po’ accantonati. Pastore a Napoli non arrivò perchè costava una cifra enorme, ma era un giocatore sopravvalutato dal punto di vista caratteriale. Zamparini voleva 50 mln e De Laurentiis si tirò indietro. Cavani lo svendemmo a 17 milioni”.