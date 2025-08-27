Foti: "Scudetto? Il Napoli ha vinto ed è favorito, l’Inter ha fatto la finale di Champions”

L'allenatore Salvatore Foti, che nelle ultime tre stagioni e mezza ha lavorato al fianco di José Mourinho prima alla Roma e poi al Fenerbahce, è intervenuto in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com.

La lotta Scudetto?

"Inter e Napoli sono quelle che hanno qualcosa in più. Il Napoli perché ha vinto e di conseguenza parte favorito, poi l'Inter ha appena fatto una finale di Champions League e rimane forte. Dipenderà da come arriveranno a fine campionato. Dell'Inter mi è piaciuto molto Sucic, che esordio!".

Milan e Juventus?

"Allegri è una garanzia, per me può arrivare in Champions League nonostante il primo passo falso. La Juventus ci è già arrivata e quest'anno potrebbe essere più continua a livello di risultati. Se Inter e Napoli sono le favorite per i primi due posti insomma, subito dietro arrivano Milan e Juventus".