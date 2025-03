Francini: "Il Napoli ora è al completo, tornerà al 4-3-3 e ritroverà i gol che sono mancati"

Giovanni Francini, ex difensore scuola Torino e poi campione d’Italia con il Napoli - con cui ha vinto anche una Coppa Uefa e una Supercoppa italiana - è stato raggiunto da TMW a margine dell’intitolazione della Passeggiata Paolo Rossi, situata sul lato monti della litoranea Amerigo Vespucci, località Ronchi (Massa). Si parte da un ricordo di Rossi: “Non ho avuto la fortuna di giocarci insieme, ma da sfidarlo da avversario. Marcarlo non era molto semplice, poi comunque l’ho conosciuto come persona qui al mare: una bella persona”.

C’è un Paolo Rossi oggi?

“Difficile paragonare la nostra epoca a quella attuale, il calcio è cambiato tantissimo. Difficile trovare un giocatore con le sue caratteristiche”.

Domani Napoli-Milan è importantissima per entrambe.

“Il Napoli vuole continuare a sognare lo scudetto, il Milan deve provare a rientrare in zona coppe. Sarà complicata per entrambe”.

Il Napoli se la giocherà fino alla fine?

“Sicuramente l’Inter è favorita, ha una rosa più ampia. Il Napoli dalla sua ha magari meno partite di giocare. Questo potrebbe essere l’unico svantaggio per i nerazzurri”.

Il Napoli ha un problema di gol?

“C’è stato, per fortuna ora ha recuperato tutti i giocatori e penso tornerà al modulo iniziale. Può darsi che qualche gol in più arrivi”.

Del Milan cosa deve temere?

“Loro sono all’ultima spiaggia per poter puntare alla zona coppe, quando trovi squadre in situazioni del genere è sempre difficile”.

La stagione del Torino?

“All’inizio ha avuto la sfortuna che si è fatto male Zapata, da quando è uscito lui hanno avuto sicuramente dei problemi. Poi sono tornati a competere quando è stato fatto il mercato di riparazione in cui sono arrivati Elmas e Casadei. Sono tornati a fare risultati, è una stagione abbastanza positiva”.