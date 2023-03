Francini: "Non ho dubbi su chi vincerà sabato. Il terzino che più mi somiglia? Non gioca a sinistra"

"Curve in silenzio? "Di sicuro è inconcepibile non far entrare le bandiere e poi entrano nello stadio i tifosi della Lazio con petardi e fumogeni".





TuttoNapoli.net Giovanni Francini, ex terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di ‘Delietta Gol’ su Prina Tv: "Sarri ha preparato la partita molto bene cambiando le carte in tavola e trovando il cosiddetto gol della domenica, ma ci stava il pari. Nessun allarmismo una sconfitta prima o poi doveva arrivare". Ha evidenziato l'ex azzurro sull'ultima sconfitta di campionato della compagine partenopea allenata da Spalletti. Curve in silenzio? "Di sicuro è inconcepibile non far entrare le bandiere e poi entrano nello stadio i tifosi della Lazio con petardi e fumogeni.