Futuro Conte, Del Genio: "Ha sempre parlato di giocatori da 70mln e 1º o 2º, quindi…”

Futuro Conte, Del Genio: "Ha sempre parlato di giocatori da 70mln e 1º o 2º, quindi…”
Oggi alle 22:30Le Interviste
di Antonio Noto
"Uno come Conte che ha detto più volte i calciatori sicuri sono quelli da 70mln e storce il Napoli su quelli da 30-40mln che il club gli ha preso".

Nel corso di 'Linea Calcio' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Uno come Conte che ha detto più volte i calciatori sicuri sono quelli da 70mln e storce il Napoli su quelli da 30-40mln che il club gli ha preso, figuriamoci cosa può pensare quando gli verrà proposto un mercato con acquisti da 15-20 come tutti immaginiamo.

Se mettiamo anche la sua dichiarazione che lui deve fare primo o secondo posto o gli viene chiesto questo, allora il risultato sembra un addio ma calma perché c’è sempre il fattore sorpresa, il contratto in essere, la Nazionale che può non soddisfarlo o non chiamarlo, il non voler fare un altro anno sabbatico”.