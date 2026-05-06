Futuro Conte, Del Genio: "Ha sempre parlato di giocatori da 70mln e 1º o 2º, quindi…”

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Oggi alle 22:30 Le Interviste di di @antonio_noto

"Uno come Conte che ha detto più volte i calciatori sicuri sono quelli da 70mln e storce il Napoli su quelli da 30-40mln che il club gli ha preso".