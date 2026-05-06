Futuro Conte, Cagni: "Per me resterà, ma se va via ecco su chi punterei"
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"E poi mi piace il suo comportamento, cme dirige la squadra sul campo, come la fa giocare".
A Napoli resta ancora in dubbio il futuro di Antonio Conte. Ma qualora dovesse andare via, quale sarebbe il profilo ideale per sostituirlo? A Tmw Radio si parla di Maurizio Sarri, Grosso, ma non solo. Ecco cosa ne pensa l'allenatore Gigi Cagni: "Sarri c'è già passato, Grosso mi piace molto.
Lo vedo pronto per un salto, ha fatto tutti i passi giusti. E poi mi piace il suo comportamento, cme dirige la squadra sul campo, come la fa giocare. Non guarda le mode, è concreto, legge bene le partite. Io rischierei su lui, ma per me rimarrà Conte".
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Copertina TuttonapoliSpeciale futuro: vi sveliamo i piani del Napoli, la posizione di Conte ed il possibile erede di Redazione Tutto Napoli.net
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