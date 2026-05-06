Futuro Conte, Cagni: "Per me resterà, ma se va via ecco su chi punterei"

Futuro Conte, Cagni: "Per me resterà, ma se va via ecco su chi punterei"TuttoNapoli.net
Oggi alle 22:40Le Interviste
di Antonio Noto
"E poi mi piace il suo comportamento, cme dirige la squadra sul campo, come la fa giocare".

A Napoli resta ancora in dubbio il futuro di Antonio Conte. Ma qualora dovesse andare via, quale sarebbe il profilo ideale per sostituirlo? A Tmw Radio si parla di Maurizio Sarri, Grosso, ma non solo. Ecco cosa ne pensa l'allenatore Gigi Cagni: "Sarri c'è già passato, Grosso mi piace molto.

Lo vedo pronto per un salto, ha fatto tutti i passi giusti. E poi mi piace il suo comportamento, cme dirige la squadra sul campo, come la fa giocare. Non guarda le mode, è concreto, legge bene le partite. Io rischierei su lui, ma per me rimarrà Conte".