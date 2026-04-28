Pres. Coni: "Commissariamento Figc? Oggi non ci sono i presupposti"

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Queste le sue risposte in merito all'eventualità di un commissariamento della FIGC in attesa delle nuove elezioni presidenziali.

Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha parlato prima dell'inizio dell'udienze a Sezioni Unite del Collegio di Garanzia in merito all'inibizione del presidente dell'AIA Antonio Zappi. Queste le sue risposte in merito all'eventualità di un commissariamento della FIGC in attesa delle nuove elezioni presidenziali:

"Il presidente del CONI non solo è fiero, ma anche orgoglioso di rappresentare tutti gli organismi sportivi. Quindi federazioni, discipline associate, enti di promozione e anche le benemerite. Al tempo stesso, come le rappresenta e cerca di sostenerle, deve anche monitorarle. Ma questo non significa essere sceriffo e neanche che io mi lasci influenzare da destra o da sinistra, da chi vuole parlare al posto mio. Non esiste. Io sono stato eletto per far rispettare le regole, ma il primo a doverle rispettare sono io. Non so se è sufficiente...".

Al momento le regole dicono che il commissariamento non è possibile?

"Conoscendomi in questi mesi, quando ci sono stati i presupposti ho commissariato o no? Sì. Oggi no…".