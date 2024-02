Galderisi: “Molto stupito dalla scelta di ADL. Allenatore futuro? Ecco il profilo perfetto"

Il tecnico ed ex calciatore Giuseppe Galderisi è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero.

Il tecnico ed ex calciatore Giuseppe Galderisi è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Esonero Mazzarri? Un cambio allenatore a 24 ore da una partita importante mi stupisce molto. Il Napoli con il 3-5-2 faceva fatica a esaltare determinati giocatori, mentre il 4-3-3 non è un modulo che l’allenatore sentiva suo. Le cose da dire sono tante, ma ribadisco che mi sorprende la decisione di creare ulteriore confusione in un momento già molto delicato della stagione. ADL però è liberissimo di fare come vuole.

Sono convinto che agonisticamente il Napoli giocherà una grande partita col Barcellona, dove ci sarà entusiasmo ma anche sofferenza. Servirà equilibrio per gestire i momenti difficili della gara.

Farioli è un allenatore molto preparato. Lo conosco da una vita e credo sarebbe un allenatore perfetto per un Napoli che deve azzerare e ripartire, anche più di Mourinho e Conte. Le esperienze che sta facendo all’estero lo stanno portando a una crescita continua, sono convinto che nei prossimi anni si parlerà tanto di lui”.