Galderisi: "Non bisogna fare drammi, Ancelotti troverà il giusto rimedio"

L'ex attaccante del Verona, Giuseppe Galderisi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "Qualche problema il Napoli lo ha perché lo dimostrano gli ultimi risultati, ma non farei nessun dramma perché ci sono state anche prestazioni sfortunate come quella con il Cagliari.



Napoli più concreto? Si,il Napoli deve essere più concreto perché la squadra azzurra ha sempre creato tanto, ma Ancelotti sicuramente troverà il rimedio giusto perché ha anche a disposizione una rosa che può tranquillamente recuperare.



Attaccanti? Un attaccante ha bisogno di serenità, di sentire l'appoggio e la fiducia di squadra e allenatore. Con l'arrivo di Llorente, con Milik e Lozano già in rosa, credo che in attacco si debba ancora trovare la quadra giusta.



Verona? Juric ha un'idea di calcio fantastica, molto vicina a quella di Gasperini ed è molto difficile affrontare il Verona. Il nostro tridente nell'anno dello scudetto era diverso da questo del Napoli".