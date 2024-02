Galli: “Il Napoli ha dei giocatori impressionanti, mi aspettavo più coraggio contro il Milan”

L'ex portiere di Milan e Napoli Giovanni Galli, su Rai Radio 1, ha detto la sua sul match di San Siro, vinto 1-0 dal Diavolo

L'ex portiere di Milan e Napoli Giovanni Galli, su Rai Radio 1, ha detto la sua sul match di San Siro, vinto 1-0 dal Diavolo: "Mi aspettavo un po' più di coraggio da parte del Napoli, perché ha una batteria di giocatori impressionante. Pian piano Mazzarri sta cercando di ridare un'identità. Ora che rientra Osimhen, Il Napoli non può far altro che tornare protagonista. Il Milan ha fatto una partita intelligente, ha ritrovato la condizione di alcuni elementi. Alla fine ha chiuso con una difesa a cinque con Gabbia del 1999 e due 2005 come Simic e Jimenez, credo sia un bel messaggio”.