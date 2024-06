Galliani jr allo studio di Sportitalia su Di Lorenzo: “Date colpa ad ADL, io la darei ad altri..."

Gianluca Galliani, figlio dell'amministratore delegato del Milan Adriano, ha parlato del caso Di Lorenzo ai microfoni di Sportitalia

Gianluca Galliani, figlio dell'amministratore delegato del Milan Adriano, ha parlato del caso Di Lorenzo ai microfoni di Sportitalia: "Gente che ha quattro anni che dice me ne voglio andare a tutti i costi... Onestamente fatico ad abituarmi a queste cose, vivo il calcio di oggi, ma fa effetto sentire gente che ha 3-4 anni di contratto. Fatico ad abituarmi a questo calcio, ero abituato ad altre cose.

Posso capire che si lamenti Kvara, che oggi guadagna una cifra non adeguata al suo valore, però per quanto riguarda gli altri, se firmi un contratto per quattro anni… Ho sentito dire in studio che ha fatto tutto male il Napoli, ma se firmi per più anni e poi se fai davvero una conferenza per dire che vuoi andare via, io più che prendermela con De Laurentiis me la prenderei con qualcun altro. Ma parliamo di una vostra ipotesi, io voglio vedere questa conferenza di uno che è capitano e che dice di voler andare via. Poi ci crederò".