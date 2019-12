Gandini racconta Gattuso: "Leader umile, che preparazione! E non chiamatelo 'Ringhio'..."

Umberto Gandini, ex dirigente del Milan, ha vissuto diversi anni insieme a Gennaro Gattuso e ne ha parlato nel suo intervento al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Conosco bene Gattuso, siamo diventati amici negli anni al Milan. Conoscendo il personaggio, ricordo che non gli piaceva il soprannome 'Ringhio', preferisce 'Rino'. E' una persona con grandissima passione, piedi per terra, molto concreta. E' un leader assolutamente, in campo e fuori. Però è un leader umile, modesto, non alla Ibrahimovic per intenderci. E' dotato di ottima preparazione e ha dei collaboratori molto bravi".

LA SUGGESTIONE IBRAHIMOVIC - "Lo rivedrei bene al Napoli, ma non ho idea di cosa farà. E' un giocatore dominante, ha forza fisica e una personalità debordante. E' un trascinatore vero e farebbe ancora la gioia di molti allenatori. Magari non sarebbe ancora determinante in tutte le partite, ma nella stramaggioranza dei casi può risolvere le partite".