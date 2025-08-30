Garbo: "Champions? Inter può andare lontano, il Napoli ha poca esperienza"

Il giornalista Daniele Garbo, durante l’appuntamento di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato del possibile cammino delle squadre italiane in Champions League: "L’Inter è quella che può andare più lontano. E una squadra esperta, le altre sono un’incognita. Il Napoli ha poca esperienza, ha giocatori forti, l’Atalanta la vedo in grande difficoltà e non credo che Juric possa restituire gli stessi fasti. La Juventus è un’incognita, bisogna capire come reagirà al doppio impegno, non mi convince ancora del tutto. Ma in generale nessuno può aspirare ad andare oltre ai quarti”.

Le avversarie delle italiane:

INTER: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa), Union SG (fuori)

ATALANTA: Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fuori), Bruges (casa), Eintracht (fuori), Slavia Praga (casa), Marsiglia (fuori), Athletic Bilbao (casa), Union SG (fuori)

JUVENTUS: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fuori), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo/Glimt (fuori), Pafos (casa), Monaco (fuori)

NAPOLI: Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht Francoforte (casa), Benfica (fuori), Sporting CP (casa), Psv Eindhoven (fuori), Qarabag (casa), Copenhagen (fuori)