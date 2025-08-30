Garbo: "Champions? Inter può andare lontano, il Napoli ha poca esperienza"

Garbo: "Champions? Inter può andare lontano, il Napoli ha poca esperienza"
Oggi alle 04:30
di Davide Baratto

Il giornalista Daniele Garbo, durante l’appuntamento di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato del possibile cammino delle squadre italiane in Champions League: "L’Inter è quella che può andare più lontano. E una squadra esperta, le altre sono un’incognita. Il Napoli ha poca esperienza, ha giocatori forti, l’Atalanta la vedo in grande difficoltà e non credo che Juric possa restituire gli stessi fasti. La Juventus è un’incognita, bisogna capire come reagirà al doppio impegno, non mi convince ancora del tutto. Ma in generale nessuno può aspirare ad andare oltre ai quarti”.

Le avversarie delle italiane:
INTER: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa), Union SG (fuori)
ATALANTA: Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fuori), Bruges (casa), Eintracht (fuori), Slavia Praga (casa), Marsiglia (fuori), Athletic Bilbao (casa), Union SG (fuori)
JUVENTUS: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fuori), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo/Glimt (fuori), Pafos (casa), Monaco (fuori)
NAPOLI: Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht Francoforte (casa), Benfica (fuori), Sporting CP (casa), Psv Eindhoven (fuori), Qarabag (casa), Copenhagen (fuori)