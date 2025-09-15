Podcast

Garbo: "Se il Napoli è questo, non c'è storia in Serie A. Ho solo un dubbio..."TuttoNapoli.net
Ieri alle 22:20Le Interviste
di Davide Baratto

Il giornalista Daniele Garbo, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà, ha detto la sua sulla lotta al vertice in Serie A: "Il Napoli mi sembra di un'altra categoria in questo momento, mi ha impressionato contro la Fiorentina. L'unico mio dubbio è di vedere come reagirà il Napoli al doppio impegno. Se il Napoli è questo, non c'è storia in campionato".

