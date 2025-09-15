Podcast Garbo: "Se il Napoli è questo, non c'è storia in Serie A. Ho solo un dubbio..."

Il giornalista Daniele Garbo, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà, ha detto la sua sulla lotta al vertice in Serie A: "Il Napoli mi sembra di un'altra categoria in questo momento, mi ha impressionato contro la Fiorentina. L'unico mio dubbio è di vedere come reagirà il Napoli al doppio impegno. Se il Napoli è questo, non c'è storia in campionato".

