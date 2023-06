Garcia, l'ex giocatore alla Roma: "Gli sarò sempre riconoscente per un motivo"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Tumminello, calciatore della Gelbison.

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Tumminello, calciatore della Gelbison in prestito dal Crotone, allenato da Rudi Garcia alla Roma: “Il Napoli è una squadra molto ambiziosa e Garcia è un buon profilo secondo me. Il presidente ha fatto una scelta azzeccatissima. È il profilo giusto, trasmette tranquillità. Si è già fatto conoscere e di esperienza ne ha molta. È un allenatore molto calmo in panchina, si fa rispettare. Non è uno che si fa espellere se non succede quello che accadde contro la Juventus.

Avrò sempre riconoscenza verso Garcia perché mi fece esordire in Serie A. È maniacale come Spalletti, si concentra molto sui particolari. Lui ha un occhio di riguardo per tutti, è molto sincero verso i giocatori e soprattutto è uno che cerca sempre armonia tra i giocatori. È molto socievole e scherzoso, piacevole.

Secondo me Osimhen quest’anno è stato il fulcro del gioco insieme a Lobotka e Kvaratskhelia. Dietro più o meno la squadra è rimasta con l’impronta lasciata da Sarri e rimarrà così, si può solo migliorare. Garcia sicuramente sarà già a lavoro per programmare il ritiro, quindi penso che arriverà preparato sotto tutti i punti di vista.

Forse le piazze più calde come tifoseria sono Roma e Napoli. Garcia è l’uomo giusto per farsi volere bene dalla piazza. Si fa rispettare ed è molto socievole con tutti. È molto sicuro di se stesso perché a livello caratteriale è molto bravo.

Ho letto ieri dei commenti nella pagina ufficiale del Napoli in cui molti erano scettici anche con Spalletti appena è arrivato. Ad oggi non si può sapere, bene o male è il miglior profilo che il Napoli potesse prendere. Il Napoli ha fatto un grande passo in avanti, ora si deve affermare nel campionato italiano tenendo alta l’asticella e magari andare avanti in Champions League”.