Garcia su Kvaratskelia: "Sente qualcosa e non rischiamo, ecco le tre soluzioni per sostituirlo"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato subito sulle condizioni di Kvaratskhelia:

"Non vediamo l'ora, va bene la preparazione, è tutto bello, ma ci manca la vera competizione che arriva domani a Frosinone. Siamo contenti di iniziare, avremo un avversario tosto, una squadra con entusiasmo, viene da un grande campionato e la promozione. C'è tanta voglia da parte loro, ma saremo all'altezza su questo. Kvaratskhelia? Solo prudenza, ha avuto un trauma in una partita amichevole, ha giocato 70' l'ultima gara, ma da quella partita anche se la risonanza mostra che è tutto normale, lui sente qualcosa e quindi mica ci fermiamo dopo la prima... non lo rischiamo e lo avremo da lunedì".

Senza Kvara chi immagina a Frosinone? Elmas o Raspadori?

"C'è anche Lozano secondo me, la sua miglior stagione è al Psv a sinistra, anche se ha fatto bene qui a destra, ma può essere lui, Elmas, Raspa, sto provando alcuni giocatori che sono polivalenti, ed è una qualità e non è un difetto. Lo dico perché alcuni soffrono non avendo un posto fisso, ma possono aiutarti tanto. Può esserci Raspa a sinistra o mezzala, l'unica cosa sicura è che Raspa ci sarà".