Garics: "Contro l'Inter vincere per fare un salto di qualità"

György Garics, ex esterno del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli: “Fare risultato stasera darebbe un’ulteriore direzione a questo campionato e farebbe fare al Napoli un salto di qualità. Non dimentichiamoci che la squadra di Gattuso senza la penalizzazione e prendendo almeno un punto nella trasferta non giocata a Torino sarebbe stato secondo da solo in classifica. Da quando me ne sono andato il Napoli ha iniziato la sua crescita e si è consolidato. Sta sempre lì in alto e quest’anno la squadra ha le qualità e la rosa. Dopo la sconfitta contro la capolista ha vinto tre partite facendo 10 gol e subendo solo una rete. Fossi nel Napoli contro l’Inter non cambierei, farei quello che mi ha portato gli ultimi risultati. Il Napoli ha sempre raggiunto i risultati quando ha fatto il suo gioco. Col Milan ha approcciato la partita in modo differente ed infatti è arrivato un risultato negativo. Farei lo stesso modulo e giocherei la mia partita, per esperienza personale quando ho fatto in campo le giocate che ho sempre provato durante la settimana mi sono sempre riuscite, viceversa quando volevo imitare qualcosa che vedevo magari in tv, non mi riusciva mai.

Futuro da allenatore? No, non fa per me. Il calcio è passione e solo quando sei in campo puoi provare certe passioni. Poi io non sono molto diplomatico, in quel mestiere bisogna dosare bene le parole con tutti. Reja era molto diplomatico, ha saputo gestire molto bene noi giocatori fuori dal campo".