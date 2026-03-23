Garzya: "Se l'Inter è quella vista a Firenze, Napoli e Milan possono giocarsela"

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Milan e Napoli contendenti all'Inter per lo Scudetto: Luigi Garzya analizza la corsa al titolo e lo scontro diretto decisivo

L'ex calciatore Luigi Garzya, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato di vari temi a partire dalla corsa Scudetto in Serie A: "Ci saranno Napoli-Milan, Inter-Roma e poi Como-Inter. Se l'Inter è quella vista a Firenze, sia Napoli che Milan possono giocarsela. Ma deve uscire una vittoriosa dallo scontro diretto. II problema dell'Inter è davanti, senza Lautaro è difficile. Thuram è cotto, per fortuna Pio Esposito sta facendo grandi cose".

Milan e Napoli, chi la vera antagonista dell'Inter?

"La vincitrice dello scontro diretto sarà la favorita, perchè deve vincere una per crederci ancora".

Il rigore di Pongracic c'era?

"Ormai vedi i difensori in area a pensare come sistemarsi le braccia e non a guardare l'azione".

Come vede la Roma?

"E' cotta, stanca. Anche ieri abbiamo visto chi erano i cambi".

Che ne pensa della Nazionale?

"Una volta andare in Nazionale era un onore, oggi se ci si può non andare, lo fanno. E' incredibile. E' strana la cosa di Chiesa. Ha tenuto un ottimo rapporto con il ct, poteva rimanere per lo spogliatoio, invece è voluto andare via. Non so...".