Gasperini si complimenta con Giuntoli: "Kvara dimostra che le idee valgono sempre più dei soldi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Più sorprendente il Napoli o l'Atalanta? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che alla vigilia della sfida contro il Napoli - gara valida per la 13esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Il Napoli è sorprendente proprio per quello che ha espresso come qualità di gioco, la coralità della squadra e anche per questi nuovi giocatori che sono arrivati. Gli hanno dato un maggiori impulso".

Kvaratskhelia? "Bisogna dare un grande merito anche alla società e a Giuntoli, in un campionato non di primo livello hanno trovato un giocatore straordinario. Le idee sono sempre quelle che valgono più dei soldi".