Gasperini si lamenta: "Rigori fanno la differenza, noi non premiati. Milan? Esperti..."

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese è stato interrogato anche sui calci di rigore.

Quanto mancano i gol dei "non attaccanti"?

"I gol sono arrivati, ma non ci possiamo lamentare sotto questo aspetto. Domenica non abbiamo fatto gol, ma ci può stare. Le palle inattive possono essere una risorsa in quel tipo di partite, il numero di rigori può fare la differenza. Non siamo tra quelli più premiati. Domenica col Genoa siamo mancati nella qualità dell'ultimo momento, abbiamo spinto tanto e la risposta è stata molto dura. Ci è mancato quel pizzico di qualità, magari un episodio clamoroso...rivedendolo...Comunque stiamo variando bene, anche per chi gioca meno. Giocando con questa frequenza ci si aspetta un po' di fatica, ma stanno giocando tutti".

Il Milan ha ricevuto diversi rigori. È una questione di bravura?

"Sicuramente di bravura (ride, ndr). L'esperienza è una qualità anche quella".