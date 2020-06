Gattuso: "Coi ragazzi sono il miglior amico e peggior nemico, ma non porto rancore..."

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Con Lazio, Inter e Juve sono state gare difficili. Con la Lazio eravamo in dieci, l'Inter ci ha messo in difficoltà e la finale l'abbiamo appena vista. Siamo migliorati e possiamo crescere. Da giocatore quando vincevo un trofeo pensavo al giorno dopo, a cosa fare per migliorare qualche difetto. Bisogna farsi trovare sempre pronti e avere la testa libera e questo faremo per le prossime partite di campionato.

Verona? Affronteremo una squadra che ci metterà in difficoltà, è forte e aggressiva.

Coppa a me? E' stato un bel segnale, questa squadra mi ha sempre rispettato. Un giocatore può anche mandarmi a quel paese ma nessuno deve toccare il mio staff.

Con la squadra sono il loro miglior amico e peggior nemico, ma non porto rancore verso chi sbaglia, passa tutto il giorno dopo".