Gattuso, l'ex ds al Pisa: "Difficile resti a Napoli. Fiorentina? E' il candidato ideale"

Fabrizio Lucchesi ha parlato nel corso del TMW News soffermandosi sulla crisi della Juve: "La fase involutiva è stata continuativa e ora la squadra rischia davvero di non entrare in Champions. E' probabile che ci sia una rivoluzione. Pirlo ha fatto stagione al di sotto delle aspettative si sta prendendo anche le responsabilità e gli fa onore ma vedo improbabile che i bianconeri possano continuare con lui. Credo che ci saranno cambi anche tra i giocatori e dunque sarebbe opportuno anche per questo ripartire con un nuovo allenatore. All'ipotesi Allegri ci credo, sarebbe un tecnico vincente che conosce anche l'ambiente. E questo può essere un valore aggiunto". Poi su Mourinho e sul futuro di Gattuso: "Mou è un campione assoluto ma gli va fatta la squadra. Per ambire ai primi posto ci sono due tre scalini da fare, servono giocatori importanti per alzare il livello e lottare per i primi tre posto.

Quanto a Gattuso, mi pare difficile resti a Napoli dove ha comunque ottenuto ottimi risultati facendo il massimo. A Napoli forse arriverà, si dice Spalletti che è un tecnico di primissimo piano. Gattuso-Fiorentina? Può essere il candidato ideale. Lui in Italia aveva a mio parere Roma e Fiorentina. Gattuso a Firenze potrebbe accendere la piazza, è un trascinatore. Rino fa bene a chiedere di poter dire la sua a livello di costruzione della squadra anche perchè alla Fiorentina fino ad oggi non è che ne abbiano indovinate tante.."