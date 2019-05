Gazzetta, Cioni esalta Di Lorenzo: "Ha dimostrato di essere tra i migliori in Serie A, ed è stato gratificato"

Giacomo Cioni, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, eleggendo Giovanni Di Lorenzo come migliore della stagione dell'Empoli: "Giovanni Di Lorenzo, che se la gioca con Caputo. Alla prima in Serie A ha dimostrato di essere fra i migliori del suo ruolo. E la dimostrazione sta nella convocazione per lo stage azzurro da parte di Mancini. E' il difensore che ha segnato di più dopo Kolarov, ma il romanista ha dalla sua rigori e punizioni.